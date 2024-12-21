В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: что известно

В субботу утром, 21 декабря, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Находитесь в безопасных местах и не игнорируйте сигналы тревоги.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", – проинформировали военные.

Заметим, что некоторые области "покраснели" значительно раньше из-за угрозы беспилотников. В частности, опасность дронов была для Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей. В Донецкой области фиксировали пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией.

Мониторинговые каналы сообщают об угрозе с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Это место пуска ракеты "Орешник".

Как сообщалось, ночью на 21 декабря россияне атаковали Украину дронами. Россияне запустили 113 беспилотников.

Читайте также: