В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: что известно

В пятницу, 3 января, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Есть опасность ударов "Кинжалами".

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.

Карта воздушных тревога по состоянию на 3 января 2025 года.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ночью на 3 января армия РФ ударила по Украине беспилотниками. Украинская ПВО уничтожила 60 дронов.

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