В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: что известно

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
В пятницу, 3 января, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Есть опасность ударов "Кинжалами".
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, ночью на 3 января армия РФ ударила по Украине беспилотниками. Украинская ПВО уничтожила 60 дронов.