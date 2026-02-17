В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога. / © Associated Press

Во вторник, 17 февраля, по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

«Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины», — подчеркнули военные.

В то же время мониторинговые каналы сообщают о том, что зафиксирована активность на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Возможен пуск баллистической ракеты «Орешник».

Заметим, если пуск состоялся, то подлет в Киев составляет 5-10 минут, во Львов — 10-15 минут.

Как сообщалось, этой ночью РФ запустила более 400 дронов и разных ракет по Украине. Всего было зафиксировано 425 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 392 воздушных целей: 25 ракет и 367 БпЛА.

Напомним, на прошлой неделе, 12 февраля, несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу. Военные предупреждали о баллистике, а мониторинговые каналы — об угрозе «Орешника». Впрочем, эти пуски оказались имитационными.

