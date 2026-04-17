В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: что известно

В Украине в пятницу, 17 апреля, по состоянию на 19.52 объявлена масштабная воздушная тревога.

Воздушные силы предупредили у Telegram о ракетной угрозе.

«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка!», — говорится в сообщении ВС.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Напомним, как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Российская Федерация готовится к интенсификации воздушного террора, планируя наносить массированные удары по территории Украины до семи раз в месяц.