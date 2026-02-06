- Дата публикации
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: что угрожает
Ракетная опасность на всей территории Украины!
Дополнено новыми материалами
В Украине в пятницу, 6 февраля, в 8:53 объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
«ВНИМАНИЕ! Зафиксирован взлет МиГ-31К. Ракетная опасность на всей территории Украины! На Кропивницкий! Ракета на север Херсона с востока!» — говорится в сообщении.
В Киеве это уже вторая воздушная тревога за утро.
Напомним, ситуация на фронте остается напряженной. Основные усилия враг сосредотачивается на использовании ударных дронов и баллистики, пытаясь компенсировать технические трудности в управлении наземными подразделениями, о которых ранее сообщили в ЦПД.