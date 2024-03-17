В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Вечером 17 марта в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщали, что управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, двигалась в направлении Черниговщины через Сумщину. Впоследствии уточнили, что летит вторая такая же ракета по тому же направлению.

Карта воздушных тревог на 20:24 17 марта

В Житомирской области зафиксировали движение вражеских ударных БпЛА.

По информации мониторинговых телеграмм-каналов, по состоянию на 20:27 зафиксировано движение БПЛА по следующим направлениям:

Киевщина→Коростень,Житомирщина.

Черкасская область→Золотоноша/Киевщина.

Кировоградщина→Черкащина.

Кировоградщина→Кропивницкий.

Одесщина→Ананьев|Винничина.

Херсонщина→Николаевщина

Напомним, что в результате ракетных ударов по Николаеву погиб человек, а еще шестеро ранены.

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