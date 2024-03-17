В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.
Вечером 17 марта в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах сообщали, что управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, двигалась в направлении Черниговщины через Сумщину. Впоследствии уточнили, что летит вторая такая же ракета по тому же направлению.
В Житомирской области зафиксировали движение вражеских ударных БпЛА.
По информации мониторинговых телеграмм-каналов, по состоянию на 20:27 зафиксировано движение БПЛА по следующим направлениям:
- Киевщина→Коростень,Житомирщина.
- Черкасская область→Золотоноша/Киевщина.
- Кировоградщина→Черкащина.
- Кировоградщина→Кропивницкий.
- Одесщина→Ананьев|Винничина.
- Херсонщина→Николаевщина
Напомним, что в результате ракетных ударов по Николаеву погиб человек, а еще шестеро ранены.
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