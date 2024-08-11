В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Украине вечером 11 августа была объявлена воздушная тревога в Киеве и некоторых других областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:24

По информации Воздушных сил, тревогу объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения с северо-востока и юга.

Местные жители рассказывают, что в Одессе и Сумах раздались взрывы. По данным "Суспільного", в Одессе после громких взрывов в небе появился дым.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области РФ обстреляла Антоновку, один человек погиб, еще четверо ранены.

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