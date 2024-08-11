В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: где есть угроза

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Украине вечером 11 августа была объявлена воздушная тревога в Киеве и некоторых других областях.
По информации Воздушных сил, тревогу объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения с северо-востока и юга.
Местные жители рассказывают, что в Одессе и Сумах раздались взрывы. По данным "Суспільного", в Одессе после громких взрывов в небе появился дым.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области РФ обстреляла Антоновку, один человек погиб, еще четверо ранены.
Читайте также:
- "Продолжаем операцию": Сырский заинтриговал постом в соцсети
- Что стоит за операцией в Курской области: France24 узнало о возможной цели военных действий
- Российский срочник из Курщины сдал ВСУ позиции кадыровцев, которые его насиловали