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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: где раздаются взрывы

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: где раздаются взрывы

Воздушная тревога объявлена в ночь на 5 января / Фото: ТСН.ua

Не игнорируйте сигнал об опасности.

Поздним вечером 4 января в половине регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог на 23:23 4 января / ©
Карта воздушных тревог на 23:23 4 января

По информации Воздушных сил, зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Кроме того, группа ударных БПЛА находится в районе Кропивницкого и двигается на север.

По информации мониторинговых чатов, в Харькове и области – угроза обстрела с С-300. Сообщается о взрывах в Харьковской области. Официальных сообщений от местных властей пока не было.

Ранее эксперт объяснил, почему россияне сначала запускают дроны, а затем бьют ракетами.

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Дата публикации
Просмотры
4064
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