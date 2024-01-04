В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: где раздаются взрывы

Поздним вечером 4 января в половине регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

По информации Воздушных сил, зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Кроме того, группа ударных БПЛА находится в районе Кропивницкого и двигается на север.

По информации мониторинговых чатов, в Харькове и области – угроза обстрела с С-300. Сообщается о взрывах в Харьковской области. Официальных сообщений от местных властей пока не было.

Ранее эксперт объяснил, почему россияне сначала запускают дроны, а затем бьют ракетами.

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