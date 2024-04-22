В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: где раздаются взрывы

Вечером 22 апреля в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 22.17 сирены включили почти на всей территории Украины, кроме западного региона.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:17

В Воздушных силах сообщили, что в областях, где объявлена воздушная тревога, сохраняется угроза применения баллистического вооружения противника.

По информации главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, Харьков находится под ударами. Мэр Терехов уточнил, что в городе слышны взрывы.

Напомним, что сегодня, 22 апреля российские оккупанты уже наносили удар по городу Харьков. В результате атаки на глазах людей упала часть телевизионной башни.

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