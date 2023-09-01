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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за пусков "Калибров"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за пусков "Калибров"

Воздушная тревога / Фото: alerts.in.ua

Украинцев призвали не игнорировать их и направляться в укрытие и соблюдать правила "двух стен".

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за пуска ракет "Калибр" российскими захватчиками.

Об этом сообщает Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях.

Жителей областей, где зазвучали сигналы о тревоге, призвали не игнорировать их и направляться в укрытие и соблюдать правила "двух стен".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала Одесщину крылатыми ракетами.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат ответил, может ли Россия сбивать дальнобойные ракеты Storm Shadow.

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Дата публикации
Просмотры
3896
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