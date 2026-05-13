В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: какая есть угроза
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Также известно о взлете МиГ-31К.
Вечером 13 мая по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики и взлета российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.
Угроза с севера и взлет носителя «Кинжалов»
В 19.02 военные предупредили о риске использования противником баллистических ракет с северного направления.
«Угроза применения баллистического вооружения с севера», — говорится в сообщении Воздушных Сил.
Уже через две минуты, в 19:04, уровень угрозы вырос до общенационального из-за взлета потенциального носителя гиперзвуковых ракет.
«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — отметили в ведомстве.
В связи с высоким уровнем опасности власти и военные призывают граждан немедленно пройти к укрытиям.
Массированная атака РФ по Украине 13 мая — последние новости
Напомним, российские войска 13 мая совершили массированную атаку беспилотниками на западные регионы Украины. В результате чего в Ужгороде произошло попадание в здание, а Львов и Ивано-Франковск находятся под угрозой новых ударов.
Кроме этого, в ГУР сообщали, что 13 мая Россия начала новую комбинированную воздушную атаку по Украине, которая может носить длительный характер.
К слову, как сообщил сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный как «Флэш», ночью ожидается новая волна массированного ракетного обстрела Украины.