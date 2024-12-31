В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: какая опасность

Во вторник, 31 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В частности, существует угроза ударов баллистики

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ и мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", — отмечают военные.

Кроме того, существует угроза пусков ракет российской тактической авиацией. Мониторинговые каналы заявляют, что в воздухе находится несколько бортов ТУ22, информировали о пусках ракет.

Напомним, ранее также объявляли воздушную тревогу. Она была связана с угрозой тактической авиации и беспилотников РФ.

Читайте также: