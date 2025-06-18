В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: какая опасность

Воздушная тревога / © ТСН

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В среду 18 июня территорию Украины охватила воздушная тревога. Взлетел истребитель МиГ-31К.

Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.

Опасность объявлена всем областям Украины. Как известно, истребитель МиГ-31К является носителем ракет типа «Кинжал».

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«ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область РФ)», — говорится в сообщении ПС.

Уже в 12:01 стало известно об отбое воздушной тревоги. Она тревога 19 мин.

Напомним, поздно вечером 16 июня в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за атаки БпЛА, а затем — из-за ракетной угрозы. Она длилась почти девять часов – до 06:06 17 июня. Первые взрывы прогремели после 21:00.

Утром 17 июня в Киеве снова объявлена воздушная тревога. Частично «покраснели» также области на севере, в центре и востоке.

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"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - подчеркнули военные.