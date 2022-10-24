В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: карта

Сегодня, 24 октября, в 13:21 в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Ракетная опасность охватила большую часть Украины, кроме аннексированного Крыма.

Сохраняйте спокойствие и пройдите в укрытие. Если это невозможно, то не пренебрегайте правилом "двух стен" и личной безопасностью.

Следите за официальными сообщениями властей.

Атака РФ на Украину

Напомним, в последние недели Россия в частности бьет по критической инфраструктуре Украины, пытаясь оставить гражданское население без электроснабжения. От вражеских обстрелов за этот период пострадали многие области, в том числе на западе Украины. Многие вражеские ракеты удалось сбить, однако некоторые из них таки долетели до своей цели.

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