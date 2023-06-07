В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: карта

Не забывайте о правиле "двух стен".

В Украине в среду, 7 июня, была объявлена воздушная тревога. Области начали "краснеть" постепенно. По состоянию на 11:32 сирены раздались во всех областях и Киеве.

Об этом стало известно с карты тревог.

Сирены начали раздаваться в 11:29 в Киеве и ряде регионов. В частности, в Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Прикарпатье и Волыни. Последним покрасневшим в 11:32 регионом была Одесщина.

Карта тревог на 11:32 7 июня

Карта тревог на 11:32 7 июня.

Мониторинговые каналы сообщают о взлете МиГ на территории Российской Федерации. По состоянию на 11:39 известно пять бортов.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, перед этим воздушную тревогу в Украине объявляли вечером 6 июня. В частности, тогда сирены звучали в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях.

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