В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: летят российские ракеты

Оставайтесь в укрытиях!
В Украине по состоянию на 14:20 15 ноября объявлено масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма.
Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.
Мониторинговые чаты сообщают о российских ракетах в воздушном пространстве Украины. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях!
Напомним, утром 15 ноября жители Запорожья сообщали о взрывах. Российская армия ударила ракетами С-300 по пригороду. Зафиксировано четыре прилета.
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