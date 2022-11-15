В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: летят российские ракеты

В Украине по состоянию на 14:20 15 ноября объявлено масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Мониторинговые чаты сообщают о российских ракетах в воздушном пространстве Украины. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях!

Напомним, утром 15 ноября жители Запорожья сообщали о взрывах. Российская армия ударила ракетами С-300 по пригороду. Зафиксировано четыре прилета.

Фото: alerts.in.ua

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