Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: летят российские ракеты

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
8650
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: летят российские ракеты

Оставайтесь в укрытиях!

В Украине по состоянию на 14:20 15 ноября объявлено масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Мониторинговые чаты сообщают о российских ракетах в воздушном пространстве Украины. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях!

Напомним, утром 15 ноября жители Запорожья сообщали о взрывах. Российская армия ударила ракетами С-300 по пригороду. Зафиксировано четыре прилета.

Фото: alerts.in.ua / ©
Фото: alerts.in.ua

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
8650
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация