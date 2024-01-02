В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: находитесь в укрытиях

В ночь на 2 января 2024 года во второй раз за ночь в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Воздушная тревога объявлена в большинстве областей, кроме западного региона.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие" — заявили Воздушные Силы ВСУ сетях.

Напомним, что ранее сообщалось, что Воздушные Силы ВСУ предупредили о 9 вражеских бомбардировщиках Ту-95МС.

А мониторинговые каналы сообщили о взлете дополнительных вражеских бомбардировщиков.

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