В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: находитесь в укрытиях

В ночь на 7 февраля в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

По предварительной информации, взрывы уже прогремели в Харькове и Николаеве.

Полиция напоминает: не пренебрегайте сигналами тревоги

Услышав сирену, немедленно перейдите в укрытие и находитесь там до сигнала "Отбой воздушной тревоги!".

Есть несколько советов для тех, кто во время воздушной тревоги остался в доме или не успел добежать до укрытия:

Немедленно перейдите в помещение без окон. Или воспользуйтесь правилом двух стен, которые должны быть между вами и улицей.

Если пожар или повреждение дома, немедленно звоните на 101.

Если в вашем доме произошел взрыв, оставьте здание самостоятельно. Но оставьте дверь открытой! Тогда спасателям не придется срезать их бензоризом для обязательной проверки.

Если вы решили покинуть город или свою квартиру, оставьте ключи соседям. Ибо в случае чрезвычайной ситуации в вашем доме спасатели будут вынуждены проверять каждое жилье, чтобы убедиться, что в нем нет людей.

Будьте внимательны и осторожны, простые правила спасают жизнь.

Напоминаем, что в ночь на 7 февраля 2024 года враг снова атаковал Украину беспилотниками.

Также мониторинговые каналы предупредили о вылете 9 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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