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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: находитесь в укрытиях

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Не пренебрегайте личной безопасностью / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Враг обстреливает Украину.

В ночь на 7 февраля в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

По предварительной информации, взрывы уже прогремели в Харькове и Николаеве.

Полиция напоминает: не пренебрегайте сигналами тревоги

Услышав сирену, немедленно перейдите в укрытие и находитесь там до сигнала "Отбой воздушной тревоги!".

Есть несколько советов для тех, кто во время воздушной тревоги остался в доме или не успел добежать до укрытия:

  • Немедленно перейдите в помещение без окон. Или воспользуйтесь правилом двух стен, которые должны быть между вами и улицей.
  • Если пожар или повреждение дома, немедленно звоните на 101.
  • Если в вашем доме произошел взрыв, оставьте здание самостоятельно. Но оставьте дверь открытой! Тогда спасателям не придется срезать их бензоризом для обязательной проверки.
  • Если вы решили покинуть город или свою квартиру, оставьте ключи соседям. Ибо в случае чрезвычайной ситуации в вашем доме спасатели будут вынуждены проверять каждое жилье, чтобы убедиться, что в нем нет людей.
  • Будьте внимательны и осторожны, простые правила спасают жизнь.

Напоминаем, что в ночь на 7 февраля 2024 года враг снова атаковал Украину беспилотниками.

Также мониторинговые каналы предупредили о вылете 9 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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