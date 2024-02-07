В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Враг обстреливает Украину.
В ночь на 7 февраля в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.
По предварительной информации, взрывы уже прогремели в Харькове и Николаеве.
Полиция напоминает: не пренебрегайте сигналами тревоги
Услышав сирену, немедленно перейдите в укрытие и находитесь там до сигнала "Отбой воздушной тревоги!".
Есть несколько советов для тех, кто во время воздушной тревоги остался в доме или не успел добежать до укрытия:
- Немедленно перейдите в помещение без окон. Или воспользуйтесь правилом двух стен, которые должны быть между вами и улицей.
- Если пожар или повреждение дома, немедленно звоните на 101.
- Если в вашем доме произошел взрыв, оставьте здание самостоятельно. Но оставьте дверь открытой! Тогда спасателям не придется срезать их бензоризом для обязательной проверки.
- Если вы решили покинуть город или свою квартиру, оставьте ключи соседям. Ибо в случае чрезвычайной ситуации в вашем доме спасатели будут вынуждены проверять каждое жилье, чтобы убедиться, что в нем нет людей.
- Будьте внимательны и осторожны, простые правила спасают жизнь.
Напоминаем, что в ночь на 7 февраля 2024 года враг снова атаковал Украину беспилотниками.
Также мониторинговые каналы предупредили о вылете 9 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
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