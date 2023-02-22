В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: названа причина (карта)

Воздушная тревога охватила всю территорию Украины.
В Украине утром 22 февраля объявлена масштабная воздушная тревога из-за активности вражеской авиации в Беларуси.
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог Украины.
Отметим, что воздушная тревога началась в 9:04. По состоянию на 9:10 она объявлена во всех регионах Украины.
Граждан призывают не пренебрегать опасностью и находиться в укрытиях отбоя.
"Белорусский Гаюн" предупредил о взлете МиГ-31К ВВС РФ над территорией Беларуси. Также работает ДРЛВ А-50У.
К слову, МиГ-31К – носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины. Информация уточняется.
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