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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: срочно пройдите в укрытие (карта)

Дата публикации
Просмотры
459
Время на прочтение
1 мин
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: срочно пройдите в укрытие (карта)

Фото: Getty Images

Большинство Украины – "красные".

В Украине 12 объявлена масштабная воздушная тревога.

Сирены раздаются почти во всех областях страны.

Необходимо срочно пройти к укрытиям!

По состоянию на 01:36 карта воздушных тревог Украины выглядит так:

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Украина в настоящее время находится в потенциальной опасности.

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя!

Следите за сообщениями от местных властей!

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Дата публикации
Просмотры
459
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