В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: срочно пройдите в укрытие (карта)

Большинство Украины – "красные".
В Украине 12 объявлена масштабная воздушная тревога.
Сирены раздаются почти во всех областях страны.
Необходимо срочно пройти к укрытиям!
По состоянию на 01:36 карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Украина в настоящее время находится в потенциальной опасности.
Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя!
Следите за сообщениями от местных властей!
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