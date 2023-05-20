В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза для восточных областей

Мониторинговые группы в Сети сообщают об угрозе применения государством-агрессором баллистических ракет.

В субботу, 20 мая, около 16:20 объявлена масштабная воздушная тревога в восточных областях Украины.

Информация об этом появилась на онлайн-карте тревог Украины.

Сначала сирены предупредили об угрозе жителей Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областей. Затем воздушная тревога распространилась также на Кировоградскую, Черкасскую и Херсонскую области.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают об угрозе применения государством-агрессором баллистических ракет на востоке страны.

Жителей областей, в которых раздаются сирены, призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 19 мая нанесли удар о Кривом Роге на Днепропетровщине, ранив двух человек.

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