В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетного удара

В Украине утром 10 февраля объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все регионы.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Фото: alerts.in.ua

Мониторинговые чаты сообщают об активности вражеской авиации. Есть угроза ракетного удара.

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Скриншот

Скриншот

По данным главы Николаевской областной военной администрации, российская армия может выпустить по Украине до 20 ракет.

"До 20 ракет ждем, пока не видно", — сообщил он.

Напомним, в ночь на 10 февраля Украину атаковали вражеские беспилотники. Громко было в Днепре.

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