В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетного удара

Перейдите в укрытия!
В Украине утром 10 февраля объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все регионы.
Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.
Мониторинговые чаты сообщают об активности вражеской авиации. Есть угроза ракетного удара.
Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите в укрытия!
По данным главы Николаевской областной военной администрации, российская армия может выпустить по Украине до 20 ракет.
"До 20 ракет ждем, пока не видно", — сообщил он.
Напомним, в ночь на 10 февраля Украину атаковали вражеские беспилотники. Громко было в Днепре.
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