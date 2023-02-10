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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетного удара

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
6042
Время на прочтение
1 мин
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетного удара

Фото: ТСН.ua

Перейдите в укрытия!

В Украине утром 10 февраля объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все регионы.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Фото: alerts.in.ua / ©
Фото: alerts.in.ua

Мониторинговые чаты сообщают об активности вражеской авиации. Есть угроза ракетного удара.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите в укрытия!

Скриншот / ©
Скриншот
Скриншот / ©
Скриншот

По данным главы Николаевской областной военной администрации, российская армия может выпустить по Украине до 20 ракет.

"До 20 ракет ждем, пока не видно", — сообщил он.

Напомним, в ночь на 10 февраля Украину атаковали вражеские беспилотники. Громко было в Днепре.

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Дата публикации
Просмотры
6042
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