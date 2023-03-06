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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетного удара

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
24к
Время на прочтение
1 мин
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетного удара

Фото: ТСН.ua

Направляйтесь в укрытия!

В Украине утром 6 марта объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все регионы.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Мониторинговые чаты сообщают об активности вражеской авиации. Есть угроза ракетного удара.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите в укрытия!

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Напомним, эксперт предупредил об изменении тактики массированных атак россиянами. Россия может прибегнуть к длительным паузам между обстрелами, пока этот временной промежуток может увеличиться до 3-4 недель.

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24к
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