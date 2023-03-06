В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетного удара

В Украине утром 6 марта объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все регионы.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Мониторинговые чаты сообщают об активности вражеской авиации. Есть угроза ракетного удара.

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Напомним, эксперт предупредил об изменении тактики массированных атак россиянами. Россия может прибегнуть к длительным паузам между обстрелами, пока этот временной промежуток может увеличиться до 3-4 недель.

Трибунал над Путиным: российскому диктатору приготовили сюрприз

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