В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетной опасности

От воздушной тревоги "покраснело" несколько областей.

По состоянию на 04:01 21 июля 2023 воздушная тревога охватила несколько украинских областей.

В частности, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Черкасской и Кировоградской областях.

"Внимание! Угроза применения противником ракетного вооружения в восточных областях. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

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Позже они подчеркнули, что "Черкасская, Кировоградская области – ракетная опасность!".

Напомним, что ранее сообщалось, что в Одесской области произошли взрывы.