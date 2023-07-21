В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетной опасности

От воздушной тревоги "покраснело" несколько областей.
По состоянию на 04:01 21 июля 2023 воздушная тревога охватила несколько украинских областей.
В частности, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Черкасской и Кировоградской областях.
"Внимание! Угроза применения противником ракетного вооружения в восточных областях. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.
Позже они подчеркнули, что "Черкасская, Кировоградская области – ракетная опасность!".
Напомним, что ранее сообщалось, что в Одесской области произошли взрывы.
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