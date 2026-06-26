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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
622
Время на прочтение
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем заключается угроза и где существует опасность (карта)

В Украине объявлена воздушная тревога из-за серьёзной угрозы ракетных обстрелов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Украине объявили воздушную тревогу

В Украине объявили воздушную тревогу / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Во всех областях Украины вечером 26 июня была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Причиной стал взлёт российского истребителя МиГ-31К, оснащённого аэробаллистическими ракетами «Кинжал».

В то же время в Военно-воздушных силах сообщают, что по состоянию на 19:15 существует угроза:

  • БПЛА на Харьков с севера;

  • БПЛА на востоке Сумской области курсом на Буринь, Конотоп;

  • БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на запад.

Объявлена тревога во всех областях Украины / Источник: Карта тревог Украины по состоянию на 19:17

Объявлена тревога во всех областях Украины / Источник: Карта тревог Украины по состоянию на 19:17

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального сообщения об отмене тревоги.

Напомним, что26 июнявДнепропетровской области россияне обстреляли микроавтобус, есть погибшие, а среди раненых — дети.

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Дата публикации
Количество просмотров
622
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