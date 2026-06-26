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- Украина
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем заключается угроза и где существует опасность (карта)
В Украине объявлена воздушная тревога из-за серьёзной угрозы ракетных обстрелов.
Во всех областях Украины вечером 26 июня была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Причиной стал взлёт российского истребителя МиГ-31К, оснащённого аэробаллистическими ракетами «Кинжал».
В то же время в Военно-воздушных силах сообщают, что по состоянию на 19:15 существует угроза:
БПЛА на Харьков с севера;
БПЛА на востоке Сумской области курсом на Буринь, Конотоп;
БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на запад.
Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального сообщения об отмене тревоги.
Напомним, что26 июнявДнепропетровской области россияне обстреляли микроавтобус, есть погибшие, а среди раненых — дети.
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