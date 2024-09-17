В Украине объявлена нетипичная воздушная тревога: детали

Информации от воздушных сил нет.

Во вторник, 17 сентября, в Украине была объявлена нетипичная воздушная тревога. По состоянию на 12:05 сирены доносились только в двух областях.

Об этом стало известно с карты тревог.

В 12:01 воздушная тревога была объявлена во Львовской области, а в 12:04 — в Ивано-Франковской.

Информации от Воздушных сил пока нет. Тем временем глава львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил угрозу дронов. Мониторинговые каналы пишут о БпЛА неизвестного типа на Прикарпатье и во Львовской области.

"Есть угроза ударных беспилотников. Не игнорируйте", — подчеркнул чиновник.

Карта тревог на 12:05 вторника, 17 сентября.

Как сообщалось, ночью РФ выпустила по Украине более полусотни "Шахедов". Оккупанты атаковали с Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, а также с мыса Чауда во временно аннексированном Крыму.

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