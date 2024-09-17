В Украине объявлена нетипичная воздушная тревога: детали

Информации от воздушных сил нет.
Во вторник, 17 сентября, в Украине была объявлена нетипичная воздушная тревога. По состоянию на 12:05 сирены доносились только в двух областях.
Об этом стало известно с карты тревог.
В 12:01 воздушная тревога была объявлена во Львовской области, а в 12:04 — в Ивано-Франковской.
Информации от Воздушных сил пока нет. Тем временем глава львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил угрозу дронов. Мониторинговые каналы пишут о БпЛА неизвестного типа на Прикарпатье и во Львовской области.
"Есть угроза ударных беспилотников. Не игнорируйте", — подчеркнул чиновник.
Как сообщалось, ночью РФ выпустила по Украине более полусотни "Шахедов". Оккупанты атаковали с Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, а также с мыса Чауда во временно аннексированном Крыму.