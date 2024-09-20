В Украине объявлена нетипичная воздушная тревога: карта

В Украине 20 сентября объявлена не типичная воздушная тревога. Сирены раздаются на юге, востоке и трех областях на западе.

Об этом стало известно с карты тревог.

Около 14:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики с юга. В ряде областей на востоке и юге раздались сирены из-за ракетной опасности.

Впрочем, в 14.01 ракетную опасность также объявили в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Карта тревог по состоянию на пятницу, 20 сентября.

Напомним, этой ночью РФ мощно ударила ракетами разных типов и беспилотниками. В частности, оккупационные войска атаковали Донбасс тремя ракетами неустановленного типа, а Днепропетровскую область — управляемой авиационной ракетой Х-59.

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