В Украине объявлена нетипичная воздушная тревога: карта

Объявлена ракетная опасность.
В Украине 20 сентября объявлена не типичная воздушная тревога. Сирены раздаются на юге, востоке и трех областях на западе.
Об этом стало известно с карты тревог.
Около 14:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики с юга. В ряде областей на востоке и юге раздались сирены из-за ракетной опасности.
Впрочем, в 14.01 ракетную опасность также объявили в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Напомним, этой ночью РФ мощно ударила ракетами разных типов и беспилотниками. В частности, оккупационные войска атаковали Донбасс тремя ракетами неустановленного типа, а Днепропетровскую область — управляемой авиационной ракетой Х-59.
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