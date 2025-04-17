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- Украина
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В Украине объявлена полномасштабная тревога
Пройдите до укрытия.
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.
Не пренебрегайте собственной безопасностью – пройдите до укрытия.
Ранее военный эксперт Павел Нарожный сообщил, что армия РФ может организовать удар, направленный на отвлечение украинских сил. В частности, атака может произойти в Запорожской области.
Напомним, что россияне уготовили по Днепру 16 апреля.