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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
670
Время на прочтение
1 мин

В Украине объявлена полномасштабная тревога

Пройдите до укрытия.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Страну охватила воздушная тревога

Страну охватила воздушная тревога

По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – пройдите до укрытия.

Ранее военный эксперт Павел Нарожный сообщил, что армия РФ может организовать удар, направленный на отвлечение украинских сил. В частности, атака может произойти в Запорожской области.

Напомним, что россияне уготовили по Днепру 16 апреля.

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