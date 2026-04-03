В Украине объявлена полномасштабная тревога — какая угроза

РФ атакует Украину

Сегодня, 3 апреля, Украину охватила полномасштабная воздушная тревога.

В Воздушных силах Украины отметили, что россияне подняли МиГ-31К, носитель ракет «Кинжал».

Ранее стало известно, что Россия опустила значительное количество БпЛА по нескольким направлениям и подняла в воздух группу стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Война в Украине — Россия атакует мирные города

Сегодня, 3 апреля, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Шосткинской громаде в Сумской области. В Шостке, по данным местных властей, погибла 59-летняя женщина.

В Харькове террор продолжался до самого утра.

В Херсоне рано утром вражеский дрон атаковал маршрутку с людьми. По данным ОВА, водитель в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Также есть пострадавшие пассажиры, они доставлены в медицинские учреждения.

Впоследствии в Сумах беспилотник попал в ТРЦ, есть пострадавшие.