В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

Пройдите в укрытие.
Сегодня, 2 декабря, в Украине объявлена воздушная тревога, охватившая все регионы.
По данным мониторинговых каналов, взлетел МиГ-31К. Истребитель является потенциальным носителем "Кинжалов", поэтому находитесь в укрытиях до отбоя.
Напомним, воздушные тревоги в Украине в последнее время стали длиннее. Они могут продолжаться до пяти часов. Дело в том, что российская армия отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе. Таким образом, время пребывания вражеского МиГа в воздухе растет вдвое.
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