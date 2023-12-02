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В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

"Покраснели" все регионы

Пройдите в укрытие.

Сегодня, 2 декабря, в Украине объявлена воздушная тревога, охватившая все регионы.

По данным мониторинговых каналов, взлетел МиГ-31К. Истребитель является потенциальным носителем "Кинжалов", поэтому находитесь в укрытиях до отбоя.

Напомним, воздушные тревоги в Украине в последнее время стали длиннее. Они могут продолжаться до пяти часов. Дело в том, что российская армия отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе. Таким образом, время пребывания вражеского МиГа в воздухе растет вдвое.

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