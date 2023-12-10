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В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

Тревога охватила всю страну

Пройдите до укрытия.

Сегодня, 10 декабря, в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога.

Сообщается, что взлетел Миг-31к, являющийся потенциальным носителем "Кинжалов".

Не оставляйте укрытий до окончания воздушной тревоги.

Напомним, воздушные тревоги в Украине в последнее время стали длиннее. Они могут продолжаться до пяти часов. Дело в том, что российская армия отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе. Таким образом, время пребывания вражеского МиГа в воздухе растет вдвое.

Читайте, что задумала Россия и можно ли не объявлять тревогу.

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