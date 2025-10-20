В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

РФ ежедневно атакует украинцев / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 20 октября, в Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробалистической ракеты «Кинжал».

Не пренебрегайте своей безопасностью — пройдите в ближайшее укрытие и ожидайте отбоя.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что до окончательного решения относительно ракет «Томагавк» Россия вряд ли будет наносить массированные удары вглубь Украины. Впрочем, это не означает, что это исключено, поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.