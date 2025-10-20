ТСН в социальных сетях

Украина
1690
1 мин

В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

В Украине раздается воздушная тревога — пройдите в ближайшее укрытие.

Анастасия Павленко
РФ ежедневно атакует украинцев

РФ ежедневно атакует украинцев / © ТСН

Сегодня, 20 октября, в Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробалистической ракеты «Кинжал».

Не пренебрегайте своей безопасностью — пройдите в ближайшее укрытие и ожидайте отбоя.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что до окончательного решения относительно ракет «Томагавк» Россия вряд ли будет наносить массированные удары вглубь Украины. Впрочем, это не означает, что это исключено, поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.

1690
