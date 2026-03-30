- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1352
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога
Пройдите в укрытие — в воздухе вражеский самолет.
Дополнено новыми материалами
Сегодня, 30 марта, во всех регионах Украины раздается воздушная тревога.
«Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ31К», — сообщили в Воздушных силах Украины.
Отметим, что в течение ночи в стране дважды объявлялась полномасштабная воздушная тревога.
По данным ВС, в ночь на 30 марта российские войска запустили по Украине баллистическую ракету «Искандер» и 164 беспилотника. Попадания есть на Харьковщине и Днепропетровщине. Украинская ПВО обезвредила 150 российских дронов. Баллистическая ракета и еще 12 БпЛА попали в семи местах, на двух локациях упали обломки.