В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

Сегодня, 30 марта, во всех регионах Украины раздается воздушная тревога.

«Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ31К», — сообщили в Воздушных силах Украины.

Отметим, что в течение ночи в стране дважды объявлялась полномасштабная воздушная тревога.

По данным ВС, в ночь на 30 марта российские войска запустили по Украине баллистическую ракету «Искандер» и 164 беспилотника. Попадания есть на Харьковщине и Днепропетровщине. Украинская ПВО обезвредила 150 российских дронов. Баллистическая ракета и еще 12 БпЛА попали в семи местах, на двух локациях упали обломки.