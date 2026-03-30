ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1352
Время на прочтение
1 мин

В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога

Пройдите в укрытие — в воздухе вражеский самолет.

Автор публикации
Анастасия Павленко
© Getty Images

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 30 марта, во всех регионах Украины раздается воздушная тревога.

«Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ31К», — сообщили в Воздушных силах Украины.

Отметим, что в течение ночи в стране дважды объявлялась полномасштабная воздушная тревога.

По данным ВС, в ночь на 30 марта российские войска запустили по Украине баллистическую ракету «Искандер» и 164 беспилотника. Попадания есть на Харьковщине и Днепропетровщине. Украинская ПВО обезвредила 150 российских дронов. Баллистическая ракета и еще 12 БпЛА попали в семи местах, на двух локациях упали обломки.

Дата публикации
Количество просмотров
1352
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie