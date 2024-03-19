В Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога: угроза "Кинжалов"

По состоянию на 16:09, 19 марта по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В ВСУ предупреждают об угрозе пусков ракет "Кинжал".

Об этом сообщает командование Воздушных сил.

Причиной тревоги является взлет "МиГ-31К" с российского аэродрома "Саваслейка"

"ВНИМАНИЕ. Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет "МиГ-31К" с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — призвали в ВС ВС.

Карта воздушной тревоги в Украине 19 марта 2024

Напомним, Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн. евро.

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