В Украине объявлена угроза применения баллистики: какие области в опасности

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Вечером 16 октября объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы баллистики.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:26

Кроме того, в небе над столицей и Киевской областью до сих пор находятся неустановленные вражеские дроны.

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