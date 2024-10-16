В Украине объявлена угроза применения баллистики: какие области в опасности

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Вечером 16 октября объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей из-за угрозы баллистики.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога.
Кроме того, в небе над столицей и Киевской областью до сих пор находятся неустановленные вражеские дроны.
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