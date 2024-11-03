В Украине объявлена воздушная тревога: что известно

Поздно вечером 3 ноября в ряде областей Украины объявлено о воздушной тревоге из-за угрозы беспилотников.

Об этом сообщает Командование воздушных сил.

Воздушная тревога охватила почти всю страну. Не покраснели только западные регионы и Винницкая и Запорожская области.

Карта тревог на 23:00 воскресенья, 3 ноября.

Отмечается, что БПЛА фиксируется в нескольких регионах. В частности, в Одесской, Черниговской, Черкасской областях, а также в Киевской области — курсом на столицу.

Как сообщали ПС, вечером 3 ноября россияне снова запустили "Шахеды". В частности, в воздушное пространство страны они вошли с севера.

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