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В Украине объявлена воздушная тревога: что известно

В Украине объявлена воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога/ / Фото: Associated Press

Существует угроза дронов.

Поздно вечером 3 ноября в ряде областей Украины объявлено о воздушной тревоге из-за угрозы беспилотников.

Об этом сообщает Командование воздушных сил.

Воздушная тревога охватила почти всю страну. Не покраснели только западные регионы и Винницкая и Запорожская области.

Карта тревог на 23:00 воскресенья, 3 ноября. / ©
Карта тревог на 23:00 воскресенья, 3 ноября.

Отмечается, что БПЛА фиксируется в нескольких регионах. В частности, в Одесской, Черниговской, Черкасской областях, а также в Киевской области — курсом на столицу.

Как сообщали ПС, вечером 3 ноября россияне снова запустили "Шахеды". В частности, в воздушное пространство страны они вошли с севера.

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