В Украине объявлена воздушная тревога: что известно

Существует угроза дронов.
Поздно вечером 3 ноября в ряде областей Украины объявлено о воздушной тревоге из-за угрозы беспилотников.
Об этом сообщает Командование воздушных сил.
Воздушная тревога охватила почти всю страну. Не покраснели только западные регионы и Винницкая и Запорожская области.
Отмечается, что БПЛА фиксируется в нескольких регионах. В частности, в Одесской, Черниговской, Черкасской областях, а также в Киевской области — курсом на столицу.
Как сообщали ПС, вечером 3 ноября россияне снова запустили "Шахеды". В частности, в воздушное пространство страны они вошли с севера.
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