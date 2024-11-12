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В Украине объявлена воздушная тревога: что известно

В Украине объявлена воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога/ / Фото: Associated Press

Существует угроза дронов.

Вечером вторника, 12 ноября, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В настоящее время сирены раздаются в Киеве и области, а также в ряде областей на севере, центре и востоке страны.

Карта тревог на 18:35 вторника, 12 ноября. / ©
Карта тревог на 18:35 вторника, 12 ноября.

Напомним, ранее в РФ пропагандисты заявили, что решили прекратить массовые ракетные удары. Впрочем, в Киеве это называют вбросом россиян и отрицают это.

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