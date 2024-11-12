В Украине объявлена воздушная тревога: что известно

Существует угроза дронов.
Вечером вторника, 12 ноября, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В настоящее время сирены раздаются в Киеве и области, а также в ряде областей на севере, центре и востоке страны.
Напомним, ранее в РФ пропагандисты заявили, что решили прекратить массовые ракетные удары. Впрочем, в Киеве это называют вбросом россиян и отрицают это.
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