- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2434
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине объявлена воздушная тревога: что известно
В ряде регионов раздаются сирены.
Утром четверга, 10 апреля, в Украине объявлена воздушная тревога. Покраснели Киев, а также ряд областей на севере, в центре, на востоке и юге.
Об этом стало известно с карты тревог.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщили ПС ВСУ
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.