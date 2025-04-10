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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2434
Время на прочтение
1 мин

В Украине объявлена воздушная тревога: что известно

В ряде регионов раздаются сирены.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Воздушная тревога.

Воздушная тревога. / © ТСН.ua

Утром четверга, 10 апреля, в Украине объявлена воздушная тревога. Покраснели Киев, а также ряд областей на севере, в центре, на востоке и юге.

Об этом стало известно с карты тревог.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщили ПС ВСУ

Карта воздушных тревог на 07:07 10 апреля.

Карта воздушных тревог на 07:07 10 апреля.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

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