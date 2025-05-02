ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
353
Время на прочтение
1 мин

В Украине объявлена воздушная тревога: что известно

Кроме баллистики, есть угроза тактической авиации РФ.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Воздушная тревога.

Воздушная тревога. / © ТСН.ua

Утром 2 мая в ряде областей объявлена воздушная тревога. "Покраснели" регионы на востоке, юге, севере и частично в центре.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - говорится в сообщении.

Кроме того, несколькими минутами ранее военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном и северо-восточном направлениях.

Карта тревог на 09:32 пятницы, 2 мая.

Карта тревог на 09:32 пятницы, 2 мая.

Как сообщалось, этой ночью РФ массированно ударила по важному объекту "Укрзализныци". Поврежден локомотиворемонтный завод "Укрзализныци" в Запорожье.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie