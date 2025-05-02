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- Украина
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В Украине объявлена воздушная тревога: что известно
Кроме баллистики, есть угроза тактической авиации РФ.
Утром 2 мая в ряде областей объявлена воздушная тревога. "Покраснели" регионы на востоке, юге, севере и частично в центре.
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - говорится в сообщении.
Кроме того, несколькими минутами ранее военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном и северо-восточном направлениях.
Как сообщалось, этой ночью РФ массированно ударила по важному объекту "Укрзализныци". Поврежден локомотиворемонтный завод "Укрзализныци" в Запорожье.