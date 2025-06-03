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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине объявлена воздушная тревога: что известно

Ракетная опасность на всей территории Украины!

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Во вторник, 3 июня, по состоянию на 14:23 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в соцсетях и предупредили о ракетной опасности.

«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К! » — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ в третий раз ударила по Крымскому мосту. Агенты заминировали опоры моста с подводной стороны на глубине. Мощность заряда достигала 1100 кг в тротиловом эквиваленте.

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