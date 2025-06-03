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- Украина
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В Украине объявлена воздушная тревога: что известно
Ракетная опасность на всей территории Украины!
Во вторник, 3 июня, по состоянию на 14:23 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины в соцсетях и предупредили о ракетной опасности.
«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К! » — говорится в сообщении.
Напомним, СБУ в третий раз ударила по Крымскому мосту. Агенты заминировали опоры моста с подводной стороны на глубине. Мощность заряда достигала 1100 кг в тротиловом эквиваленте.