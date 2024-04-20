В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

В субботу, 20 апреля, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Существует угроза ударов баллистики.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении.

Кроме того, ПС информировало об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения армией РФ.

Актуальная карта воздушных тревог на 10:30 субботы, 20 апреля.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, сегодня утром в Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики врагом.

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