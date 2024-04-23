В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Во вторник, 23 апреля, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Существует угроза ударов баллистики.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", – сообщили ПС.

Тревога началась на юге и востоке страны, а затем распространилась на некоторые северные и центральные регионы, а также — Киев.

Актуальная карта воздушных тревог на 12:50 вторника, 23 апреля.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Днепре прогремела серия мощных взрывов. ПС ВСУ предупреждали о запуске ракеты в направлении города.

Кроме того, в Запорожье произошли взрывы. Область "покраснела" из-за угроз ударов баллистическим вооружением.

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