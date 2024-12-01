В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Опасность беспилотников.
Вечером 1 декабря в ряде областей Украины была объявлена тревога. В воздушном пространстве страны фиксируют беспилотников.
Об этом стало известно с карты тревог и сообщений воздушных сил.
Сирены раздаются в областях на севере, востоке, юге и частично – в центре страны. Пока опасность не объявлена в западных областях страны.
Отметим, что в 21:49 покраснела и столица – Киев. Воздушные силы фиксируют БпЛА в направлении города.
Заметим, что мониторинговые каналы информируют о 25 российских дронах в воздушном пространстве страны.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, около 20:00 стало известно, что россияне атакуют беспилотниками Украину. Войска РФ запустили дроны по нескольким направлениям.
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