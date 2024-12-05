В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Сообщалось о пусках ракет.
Утром четверга, 5 декабря, в Украине объявлена воздушная тревога. В ряде областей объявлена ракетная опасность.
Об этом сообщили Воздушные силы и стало известно с карты тревог.
В настоящее время тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях. Также покраснела столица. Известно о первых пусках ракет.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога", — сообщили в Командовании ПС.
Как сообщалось, ночью РФ ударила ракетами и "Шахедами". Силам ПВО удалось сбить 30 дронов. Сбить баллистические "Искандеры" не удалось.