В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Утром четверга, 5 декабря, в Украине объявлена воздушная тревога. В ряде областей объявлена ракетная опасность.

Об этом сообщили Воздушные силы и стало известно с карты тревог.

В настоящее время тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях. Также покраснела столица. Известно о первых пусках ракет.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога", — сообщили в Командовании ПС.

Актуальная карта воздушных тревог на 07:27 четверга, 5 декабря. Карта тревог.

Как сообщалось, ночью РФ ударила ракетами и "Шахедами". Силам ПВО удалось сбить 30 дронов. Сбить баллистические "Искандеры" не удалось.

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