В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

В частности, военные фиксируют БПЛА в нескольких областях.
Утром 31 декабря в Украине объявлена воздушная тревога. В ряде областей и Киеве раздаются сирены.
Об этом стало известно с карты тревог и сообщения Воздушных сил ВСУ.
Опасность связана с угрозой беспилотников и тактической авиацией.
Движение ударных БпЛА по состоянию на 07:25:
- БПЛА на границе Винницкой и Киевской областей, курс юго-западный.
- БПЛА на севере Киевщины, курс западный.
- БпЛА севернее Полтавы, курс северо-западный.
- БпЛА в северной части Сумщины постоянно меняет курс.
- БпЛА южнее Сум, курс восточный.
"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.
В свою очередь, в КМВА отмечают ракетную опасность.
Напомним, утром 31 декабря армия Российской Федерации атакует Украину ракетами. Объявлена масштабная воздушная тревога