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В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Воздушная тревога. / Фото: Associated Press

В частности, военные фиксируют БПЛА в нескольких областях.

Утром 31 декабря в Украине объявлена воздушная тревога. В ряде областей и Киеве раздаются сирены.

Об этом стало известно с карты тревог и сообщения Воздушных сил ВСУ.

Опасность связана с угрозой беспилотников и тактической авиацией.

Движение ударных БпЛА по состоянию на 07:25:

  • БПЛА на границе Винницкой и Киевской областей, курс юго-западный.
  • БПЛА на севере Киевщины, курс западный.
  • БпЛА севернее Полтавы, курс северо-западный.
  • БпЛА в северной части Сумщины постоянно меняет курс.
  • БпЛА южнее Сум, курс восточный.

"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.

В свою очередь, в КМВА отмечают ракетную опасность.

Карта тревога на 31 декабря. / ©
Карта тревога на 31 декабря.

Напомним, утром 31 декабря армия Российской Федерации атакует Украину ракетами. Объявлена ​​масштабная воздушная тревога

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