В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

На территории страны фиксируют дроны.
В ряде областей Украины поздно вечером 17 февраля объявлена воздушная тревога. "Покраснела" Киевская область. В столице пока сирены не раздаются.
Об этом стало известно с карты тревог.
Половина Украины "покраснела" из-за угрозы беспилотников. Угрозы пока нет в Одесской области, в западных областях и в некоторых центральных регионах.
Воздушные силы информируют, что по состоянию на 21:50 группы БПЛА фиксируют:
- на северо-западе Черниговщины – курсом на Киевщину;
- на Черниговщине – курсом на Черкасщину;
- на Николаевщине – курс северо-западный в направлении Черкасщины через Кировоградщину;
- в центральной части Харьковщины – курсом на юг;
- на юге Харьковщины – курс западный.
Напомним, около 20.00 стало известно, что российские войска атакуют беспилотниками. Первые группы БПЛА зашли в воздушное пространство страны.
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