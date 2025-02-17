В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

В ряде областей Украины поздно вечером 17 февраля объявлена воздушная тревога. "Покраснела" Киевская область. В столице пока сирены не раздаются.

Об этом стало известно с карты тревог.

Половина Украины "покраснела" из-за угрозы беспилотников. Угрозы пока нет в Одесской области, в западных областях и в некоторых центральных регионах.

Карта тревога на 21:50 понедельника, 17 февраля.

Воздушные силы информируют, что по состоянию на 21:50 группы БПЛА фиксируют:

на северо-западе Черниговщины – курсом на Киевщину;

на Черниговщине – курсом на Черкасщину;

на Николаевщине – курс северо-западный в направлении Черкасщины через Кировоградщину;

в центральной части Харьковщины – курсом на юг;

на юге Харьковщины – курс западный.

Напомним, около 20.00 стало известно, что российские войска атакуют беспилотниками. Первые группы БПЛА зашли в воздушное пространство страны.

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