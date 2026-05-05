В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Воздушная тревога. / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 5 мая, в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. «Покраснело» пол страны, кроме западных и некоторых южных регионов.

Об этом стало известно с карты тревог.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Брянска. Кроме того, в некоторых регионах фиксировали российские беспилотники. В частности, в Сумской, Николаевской и Кировоградской юластях.

Реклама

Карта тревог по состоянию на 15:50 вторника, 5 мая.

Напомним, ночью на 5 мая российская армия атаковала Украину 11 баллистическими ракетами и запустила почти 150 БпЛА. Представитель ПС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что «лишь одну ракету удалось перехватить». Кроме того, две ракеты не достигли своих целей.

В частности, четыре ракеты ударили одна за другой по спасателям в Полтавской области. В момент атаки, уже после отбоя тревоги, они работали на месте ударов БПЛА по объекту газодобычи. Двое пожарных погибли, а 23 получили ранения.

Дата публикации 14:00, 05.05.26 Количество просмотров 9 Спасатели засняли удар по ним в Полтавской области! Ракета попала уже после отбоя тревоги

Новости партнеров