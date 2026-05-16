Украина
971
1 мин

В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

По данным военных, существует угроза российских ударов баллистикой с северного направления.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Воздушная тревога. / © ТСН

В субботу, 16 мая, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В частности, покраснели Киев и область. Угрозы пока нет для западных и частично южных регионов.

Об этом стало известно с карты тревог.

«Угроза применения баллистического вооружения (север)», — сообщили в Командовании ПС ВСУ.

Кроме того, несколько минут назад военные сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, а также о угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Карта тревог по состоянию на 10:50 субботы, 16 мая.

Карта тревог по состоянию на 10:50 субботы, 16 мая.

Напомним, утром 16 мая мощные потрясли взрывы Запорожья. Российская армия атаковала город беспилотниками. По меньшей мере, два человека получили ранения.

Кроме того, с утра гремели взрывы и в Одессе. Оккупанты также атаковали город ударными дронами, заходившими из акватории Черного моря.

