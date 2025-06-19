Воздушная тревога вечером 19 июня / © ТСН

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Вечером 19 июня в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления», — сообщили в Воздушных силах.

В мониторинговых пабликах уточнили, что россияне запустили баллистику из Курщины.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 23:04

Кроме того, россияне снова запустили свои «Шахеды». Движение дронов, по данным Воздушных сил, по состоянию на 23:15 выглядело так:

БПЛА в Сумской области курсом на Сумы и Лебедин.

БпЛА на севере Харьковской области курсом на Харьков.

БПЛА в Запорожской области постоянно меняют курс.

Во время этой тревоги взрывы прогремели в Харькове и Сумах.

«В Харькове взрывы — предварительно в Киевском районе. Над городом еще враждебны БПЛА», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В Сумах раздался почти сразу после объявления тревоги. До этого Воздушные силы предупреждали, что на город движется скоростная цель. Можно предположить, что речь идет о баллистике, но официальных данных пока не было.

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Ранее эксперт рассказал, что Москва в Украине использует тактику воздушного террора, как это делала ранее в Чечне.