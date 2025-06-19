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- Украина
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В Украине объявлена воздушная тревога — где раздаются взрывы
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
Вечером 19 июня в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления», — сообщили в Воздушных силах.
В мониторинговых пабликах уточнили, что россияне запустили баллистику из Курщины.
Кроме того, россияне снова запустили свои «Шахеды». Движение дронов, по данным Воздушных сил, по состоянию на 23:15 выглядело так:
БПЛА в Сумской области курсом на Сумы и Лебедин.
БпЛА на севере Харьковской области курсом на Харьков.
БПЛА в Запорожской области постоянно меняют курс.
Во время этой тревоги взрывы прогремели в Харькове и Сумах.
«В Харькове взрывы — предварительно в Киевском районе. Над городом еще враждебны БПЛА», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
В Сумах раздался почти сразу после объявления тревоги. До этого Воздушные силы предупреждали, что на город движется скоростная цель. Можно предположить, что речь идет о баллистике, но официальных данных пока не было.
Ранее эксперт рассказал, что Москва в Украине использует тактику воздушного террора, как это делала ранее в Чечне.