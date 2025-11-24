В Украине объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

В Украине днем 24 ноября объявлена воздушная тревога . Есть угроза ударов «Кинжалами».

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

«ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», - написали в ПСУ.

Жителям всех областей Украины следует находиться в безопасных местах. Как известно, МиГ-31К является носителем гиперзвуковых ракет Х-47 «Кинжал».

Ранее речь шла о том, что РФ массированно атаковала Харьков. Есть погибшие, раненые и разрушенные.

По состоянию на 06:30 утра 24 ноября сообщалось о 4 погибших — трех женщинах в возрасте 61, 41, 69 лет и мужчине в возрасте 55 лет. Еще 13 человек пострадали, среди них и 12-летний мальчик и 11-летняя девочка.

Изуродованы дома, садовое общество, гражданское предприятие, на локациях возникли пожары.

